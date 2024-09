Pakistaanse leiders veroordeeld voor oproep tot moord op Wilders

De rechtbank in Den Haag heeft twee Pakistanen veroordeeld tot celstraffen van veertien en vier jaar wegens het oproepen tot de moord op PVV-leider Geert Wilders.

De religieus leider Muhammad Jalali is schuldig bevonden aan poging tot uitlokking van moord, opruiing tot moord met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Hij kreeg conform de eis een gevangenisstraf van 14 jaar voor het met de dood bedreigen van Wilders.

Volgens de rechter heeft Jalali misbruik gemaakt van zijn gezag als geestelijk leider. De 56-jarige Jalali sprak een fatwa uit tegen Wilders, waarmee hij zijn volgers aanspoorde om de politicus te doden. Naast Jalali stond ook Saad Hussain Rizvi, een politieke leider van de TLP, terecht. De 29-jarige Rizvi kreeg vier jaar cel opgelegd, terwijl de eis zes jaar was.

In 2020 werd ook al een Pakistaan opgepakt voor het bedreigen van Wilders. In een video op Facebook zei hij de PVV-leider te willen vermoorden vanwege een cartoonwedstrijd:

1:03 Pakistaan wil Wilders vermoorden

Geen uitleveringsverdrag

Beide veroordeelden waren afwezig tijdens de behandeling van hun zaak, zowel vorige week in de beveiligde rechtbank op Schiphol als tijdens de uitspraak op maandag. Ook hun advocaten waren niet aanwezig. Het is onzeker of zij ooit in een Nederlandse cel zullen belanden, aangezien Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met Pakistan.

Wilders was wel aanwezig in de rechtbank en noemde de veroordelingen "een belangrijk signaal, ook internationaal", waarmee hij benadrukte dat dergelijke oproepen niet onbestraft blijven. De rechter verwees ook naar de slachtofferverklaring die Wilders eerder had afgelegd, waarin hij sprak over de negatieve impact van de bedreigingen op zijn leven.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het Openbaar Ministerie heeft meerdere rechtshulpverzoeken gedaan aan Pakistan, maar die bleven tot nu toe onbeantwoord.

Hart van Nederland/ANP