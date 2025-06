OM vervolgt asbestbedrijf Eternit uit Goor voor dood drie mensen

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat het asbestbedrijf Eternit in Goor gaat vervolgen. Aanklagers houden de onderneming verantwoordelijk voor de dood van drie mensen die ziek werden door langdurige blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels. Het OM stelt dat Eternit werknemers "willens en wetens" ernstige gezondheidsrisico's heeft laten lopen.

De beslissing van het OM, waarover De Telegraaf eerder berichtte, volgt op een aangifte door het Comité Asbestslachtoffers in 2019. Deze organisatie beweerde dat het bedrijf in 1960 al op de hoogte was van de gevaren van het inademen van asbestvezels, maar toch doorging met de productie. De politie maakte twee jaar geleden bekend mogelijke slachtoffers te zoeken van het bedrijf in de Twentse plaats.

De strafzaak draait om het overlijden van twee oud-medewerkers van Eternit en een partner van een van hen. Het OM stelt dat Eternit strafrechtelijk aansprakelijk is voor hun dood. Justitie wijst daarbij op de wettelijke plicht van bedrijven om de gezondheid van hun werknemers te beschermen en risico's zo klein mogelijk te houden.

'Niet met opzet'

Eternit vindt de strafzaak onterecht, laat advocaat Daan Doorenbos weten. De gebeurtenissen stammen uit de tijd dat met asbest mocht worden gewerkt en Eternit hield zich aan de wet- en regelgeving van toen, stelt hij. Toen asbest in 1993 in Nederland werd verboden, stopte het Goorse bedrijf ermee.

"Dat het met opzet is gebeurd, daar zullen we ons krachtig tegen verdedigen", zegt de advocaat. "Het is zeer betreurenswaardig dat mensen ziek zijn geworden. Maar het uitgangspunt van de wetgever en overheid was dat je veilig kon werken met asbest. Je kunt zeggen dat het nooit had gemogen, maar dat is een discussie buiten het strafrecht."

ANP