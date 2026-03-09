Man (31) uit Almelo probeert eigen dood in scene te zetten om schulden te ontlopen

Een 31-jarige man uit Almelo probeerde eind juni 2025 zijn eigen dood in scène te zetten. De Almeloër vervalste zijn geboorteakte, een notariële verklaring en een overlijdensakte. De man wilde een nieuw leven beginnen onder een andere naam en zo van zijn financiële problemen afkomen.

De man deed zich voor als uitvaartondernemer toen hij in Enschede aangifte deed van zijn eigen overlijden. De gemeente vertrouwde het niet, omdat er bij het opgegeven crematorium niemand was binnengebracht met de naam van de verdachte. Kort daarna probeerde de Almeloër zich onder een andere naam in te schrijven in Zwolle. Hij gebruikte een Nederlandstalige geboorteakte uit Spanje en gaf een niet-bestaand advocaten- en notariskantoor op.

Bedreigingen

Verder bedreigde de man medewerkers van de gemeente Almelo. Dat meldt de rechtbank in Zutphen. De 31-jarige bedreigde ambtenaren van de gemeente Almelo toen hij zich voordeed als zijn eigen maatschappelijk werker. Hij zei dat zijn cliënt de medewerkers "overhoop wilde schieten" met een AK-47.

Ook woonde de man in september in Doetinchem. Daar bedreigde hij zijn buurvrouw door te zeggen dat hij de gaskraan open zou zetten. Dat gebeurde uiteindelijk ook, waarna hulpdiensten ter plaatse moesten komen.

Celstraf

De rechter heeft besloten de 31-jarige Almeloër te veroordelen tot 120 dagen celstraf, waarvan 103 dagen voorwaardelijk. Uit psychologische testen blijkt dat de man lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. De man moet daarvoor worden behandeld.

