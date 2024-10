OM eist celstraf tegen Vlaardinger voor voetbalgeweld Alkmaar

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van tien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Vlaardingen voor zijn bijdrage aan heftige voetbalrellen bij het AFAS Stadion in Alkmaar, op 5 oktober 2023. Mariusz K. zou geweld tegen agenten hebben gebruikt. Hij werd op 2 juli opgepakt en zat achttien dagen in voorarrest. "Het geweld was mateloos en grenzeloos", zei de officier van justitie, die naast de celstraf ook een locatieverbod voor de gemeente Alkmaar eiste.

Tijdens een duel tussen AZ en Legia Warschau was het bijzonder onrustig. Aanhangers van de Poolse club bestormden voor de wedstrijd de entree van het stadion en raakten slaags met de Mobiele Eenheid. Ook pakten Legia-fans wapenstokken en pepperspray van ME'ers af. Een agent raakte bewusteloos. De politie zette traangas in. "Agenten stonden doodsangsten uit", zei de rechter donderdag tijdens de strafzaak tegen K. Twintig agenten deden aangifte. Ze werden geschopt en geslagen.

Zelfverdediging

De man van Poolse afkomst vertelde de rechtbank alleen tegen schilden van de ME te hebben geschopt. Hij vond naar eigen zeggen dat hij zichzelf moest verdedigen en zei drie keer te hebben getrapt. "Ik stond tegenover een 2 meter lange agent die met zijn stok op zijn schild sloeg en riep 'come on, come on'", verklaarde K. in de rechtbank in Alkmaar.

K. ontkent te hebben geslagen, hoewel een bloedspoor met zijn DNA is gevonden op de kleding van een ME'er. Dat hij zijn arm omhoog hield, zoals op beelden is te zien, was volgens K. nodig om zijn evenwicht te bewaren. Halverwege de zitting ging K. staan en draaide hij zich om naar de aanwezige agenten achter hem. "Ik heb enorm spijt. Dit had nooit mogen gebeuren. Mijn excuses voor dit alles", zei hij tegen hen.

