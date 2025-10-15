Terug

OM eist cel- en werkstraf voor man die Kamergebouw binnendrong

Rechtszaak

Vandaag, 16:53 - Update: Vandaag, 17:09

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag twee jaar cel, waarvan negentien maanden voorwaardelijk, geëist tegen een man die met een mes het gebouw van de Tweede Kamer binnendrong. "Dan tref je de democratie in het hart", zei de officier van justitie. De 19-jarige Tijn B. uit Nijmegen zwaaide in februari met een mes in het parlementsgebouw in Den Haag.

Tijn B. ging op 13 februari het Kamergebouw binnen. Kort daarvoor had hij zijn "aardse bezittingen", zoals zijn identiteitsbewijs, telefoon en sleutels, in de vijver voor het pand gegooid.

Eenmaal binnen zou B. een gastvrouw hebben bedreigd met een mes. "Laat me binnen of ik steek je", zou hij tegen haar hebben gezegd. Het slachtoffer voelde zich "doodsbang en machteloos", volgens haar advocaat. B. sprong vervolgens over de toegangspoortjes en rende rond in de hal, zwaaiend met een mes. Hij hoopte daar doodgeschoten te worden door de marechaussee.

Doodswens

Hij hoopte daar doodgeschoten te worden door de marechaussee. "Ik wilde sterven op een manier die niet vergeten zou worden op de belangrijkste plek van Nederland." Tijdens de zitting gaf B. aan dat hij nu geen doodswens meer heeft en dat het hem spijt.

Door zijn actie werd een commissievergadering stilgelegd. Alle aanwezigen moesten naar een veilige ruimte. Het asieldebat in de plenaire zaal was op dat moment al geschorst. Volgens B. was het niet zijn intentie om de vergaderingen te verstoren. Ook ontkent hij een terroristisch motief. "Ik ben tegen alle geweld en vind de democratie veel te waardevol om te verstoren."

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl

ANP

Door Redactie Hart van Nederland

