OM eist 10 jaar cel tegen verdachte schietpartij en dodelijke rit

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Breda een celstraf van tien jaar geëist tegen de 21-jarige Piet van O. uit Drunen, die na een schietpartij in Roosendaal als enige inzittende van een spookrijdende auto een dodelijke rit op de A16 overleefde.

Van O. wordt verdacht van het medeplegen van een poging tot doodslag tijdens de schietpartij op 15 januari vorig jaar bij de Burgerhoutsestraat in Roosendaal. Daarbij raakte een 19-jarige man gewond. Volgens het OM was Van O. met twee anderen die avond van plan om onder bedreiging van geweld een partij wiet of een auto te stelen. Er is tweemaal geschoten, waarvan eenmaal in een fietstunnel. Van O. zou het vuurwapen hebben geregeld en was volgens het OM de schutter.

Daarnaast houdt het OM de verdachte als bijrijder van de vluchtauto medeverantwoordelijk voor het veroorzaken van het fatale ongeval, waarbij drie doden vielen. Met een snelheid van 150 kilometer per uur reed de auto al spookrijdend een 54-jarige Rotterdammer dood. Zijn partner en haar 17-jarige dochter uit Antwerpen raakten gewond. De andere dodelijke slachtoffers zijn een 33-jarige Tilburger die de vluchtauto bestuurde en een 17-jarige jongen uit Harreveld die op de achterbank zat.

ANP