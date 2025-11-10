Terug

Misbruikverdachte (57) dood gevonden in cel op eerste zittingsdag

Rechtszaak

Vandaag, 12:31 - Update: 58 minuten geleden

Een 57-jarige man uit Schagen is overleden in zijn cel in Nieuwegein. Hij werd verdacht van seksueel misbruik van meerdere minderjarige medewerkers van zijn snackbar. De rechtbank bevestigt het overlijden tegenover persbureau ANP. De strafzaak, die maandag zou beginnen bij de rechtbank op Schiphol, is voorlopig stilgelegd.

Hoe de man om het leven is gekomen, is nog onbekend. Er loopt momenteel een onderzoek naar de doodsoorzaak. Zodra daar duidelijkheid over is, wordt de zaak formeel gesloten en stopt het Openbaar Ministerie met de vervolging.

Volgens het Noordhollands Dagblad was de man snackbarhouder. Hij zou tussen 2014 en 2025 zeker zeven minderjarige werknemers hebben misbruikt. Ook zou hij kinderporno in zijn bezit hebben gehad. De zaak kwam aan het licht na aangiftes van twee slachtoffers. Voor de inhoudelijke behandeling waren twee zittingsdagen uitgetrokken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

