Cel voor dronken man die vrouw (84) doodreed en doorreed in Noord-Scharwoude

Rechtszaak

Vandaag, 17:07 - Update: 1 uur geleden

De dronken man zonder rijbewijs die met een bestelbus een 84-jarige vrouw doodreed in Noord-Scharwoude, krijgt 3 jaar cel. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld. De man reed na het ongeluk door. Ook mag hij de komende 4 jaar geen rijbewijs halen, aldus de rechtbank.

De bestuurder kwam bij het ongeluk op 11 mei 2025 op de Tulpenstraat op de verkeerde weghelft terecht en botste zonder te remmen op twee tegemoetkomende fietsers. De vrouw kwam op de vooruit terecht, viel met haar hoofd op straat en werd door de bestelbus overreden. Ze overleed ter plekke. De andere, mannelijke fietser, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Een derde fietsster raakte niet gewond.

Hulpdiensten kwamen na het ongeval met spoed ter plaatse:

Geen verantwoordelijkheid

De politie hield de bestuurder een uur na het ongeluk thuis aan. Hij was ook onder invloed van medicijnen. "Volgens een getuige was de man, die verslaafd was aan alcohol, die ochtend al begonnen met drinken. Zelf verklaarde de man dat hij een fles port had gedronken na het ongeval", schrijft de rechtbank.

De rechtbank vindt dat de man "zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden". Ook rekent de rechtbank hem aan dat hij de plek van het ongeluk heeft verlaten, niet open was over wat er gebeurd was en geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden.

