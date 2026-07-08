Tata Steel wordt strafrechtelijk vervolgd door OM

Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie heeft het bedrijf bewust schadelijke stoffen uitgestoten en zijn zorgplicht geschonden door onvoldoende onderhoud uit te voeren en incidenten met rauwe kooks niet te melden. Rauwe kooks is een product dat ontstaat bij het verhitten van steenkool.

Het OM startte begin 2022 een strafrechtelijk onderzoek, nadat advocaat Bénédicte Ficq een jaar eerder namens honderden omwonenden van Tata Steel aangifte had gedaan. Ze verweten het bedrijf dat het bewust gevaarlijke stoffen uitstoot en gezondheidsschade veroorzaakt bij omwonenden.

Strafrechtelijke vervolging

Nu zegt het OM dat er, na beoordeling van het dossier, genoeg aanknopingspunten zijn om strafrechtelijke vervolging tegen het bedrijf in te stellen en de zaak voor te leggen aan de rechter. Een eerste voorbereidende zitting staat gepland op 20 november bij de rechtbank in Amsterdam.

Er wordt ook nog verder onderzoek gedaan, laat het OM weten. Daarin wordt gekeken of bestuurders van het bedrijf mogelijk persoonlijk strafbaar zijn. Het kan echter nog een tijd duren voordat het OM hier meer over kan zeggen.

"Verwijten onterecht"

Tata Steel vindt de verwijten van het Openbaar Ministerie "in de kern onterecht". Tata Steel zegt al jaren met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in gesprek te zijn over incidenten met ongare kooks, die kunnen leiden tot hogere uitstoot.

Volgens het bedrijf is het aantal gevallen de afgelopen jaren flink afgenomen. Tata Steel noemt een strafzaak over enkele incidenten uit het verleden daarom onnodig en wijst erop dat de betrokken Kook- en Gasfabrieken de komende jaren sluiten. Het concern werkt ondertussen aan de verduurzaming van de staalproductie.