Hilversumse sportmasseur verdacht van verkrachting: 'Kneep mijn keel dicht'

Vijf vrouwen zouden tussen 2022 en 2025 slachtoffer zijn geworden van een nu 35-jarige sportmasseur uit Hilversum. Dat meldt De Gooi en Eemlander. De masseur wordt verdacht van aanranding en verkrachting. Zelf zegt hij dat het ging om "een normale massagetechniek die de vrouwen verkeerd hadden begrepen.”

De officier van justitie vindt dat hij "ver buiten zijn professionele boekje” is gegaan en eist 48 maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, een beroepsverbod van acht jaar en smartengeld voor twee vrouwen van duizenden euro’s.

De masseur zou bovenop de ontklede vrouwen zijn gaan zitten en hen hebben betast aan billen, borsten en vagina. Twee vrouwen zeggen dat hij zijn vingers in hun vagina stak. Geen van hen durfde zich te verzetten, schrijft de krant.

'Voelde hem klaarkomen'

Een slachtoffer vertelt: "Je kneep mijn keel dicht, je raakte mij aan op plekken die niet horen. Ik walgde, maar durfde niets te zeggen.” Een ander zei: "Hij stond op de tafel, hield met een hand mijn nek vast en met zijn andere hand mijn billen. Het leek een voorspel. Ik voelde zijn penis tegen mijn billen en ik voelde hem klaarkomen.”

De masseur, geboren in Italië en sinds 2022 in Nederland werkzaam, zegt dat hij de zogenoemde ‘ruiterstijl’ hanteerde, waarbij hij op de cliënt moest zitten. "Deze vrouwen raakten in paniek en hebben mijn handelingen verkeerd ervaren,” aldus de verdachte. Wel bekende hij bij één slachtoffer met zijn vingers in haar vagina was gegaan omdat hij dacht dat ze dat fijn vond.

De rechtbank doet op 19 september uitspraak.

