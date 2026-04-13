Werknemers groothandel Amsterdam ontslagen na grootschalige dranksmokkel

Bij een grote horecagroothandel in Amsterdam zijn meerdere werknemers ontslagen nadat een grootschalige interne dranksmokkel aan het licht kwam. De daders verduisterden stiekem niet-bestelde rolcontainers vol bier en frisdrank via vrachtwagens.

Drie werknemers en één teamleider zijn eind vorig jaar op staande voet ontslagen. Een van hen beriep zich op zijn onschuld en stapte naar de rechter om het ontslag terug te draaien. De orderpicker gaf aan alle producten te hebben gescand en dat er een orderbon aanwezig was. De kantonrechter oordeelde vorige week dat dit niet het geval was en wees het verzoek af.

Geen hoge schadevergoeding

De horecagroothandel verzocht op zijn beurt de kantonrechter om de verdachte te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 2.089,99 euro, ongeveer het maandsalaris van de orderpicker. De kantonrechter wees ook dit verzoek af. Dit komt doordat de werknemer bij de HR-afdeling nog stond geregistreerd met een oproepcontract.

Volgens de cao mag de werknemer daardoor met een termijn van 24 uur opzeggen. Door deze regel daalt het maximale schadevergoedingsbedrag naar een dagloon van 115,92 euro. Beide partijen moeten uiteindelijk hun eigen juridische kosten dragen.