Celstraf met tbs geëist tegen vuilniswagenchauffeur die Esmee (14) doodreed

De vrouw die vorig jaar de 14-jarige Esmee doodreed in het Brabantse Sint Anthonis, beweert in de rechtszaal dat haar collega's drugs in haar koffie hebben gedaan. Het Openbaar Ministerie gelooft er weinig van en eist daarom twee jaar cel met tbs met voorwaarden tegen de 41-jarige vuilniswagenchauffeur, met een rijverbod van vijf jaar.

Het dodelijke ongeluk gebeurde rond 08.00 uur in de ochtend op 19 december vorig jaar. Esmee stond te wachten met de fiets bij een T-kruising, op weg om naar school te gaan. De vuilniswagen van verdachte Lidwina S. stond op zeker moment naast haar en sloeg vervolgens rechtsaf. Esmee belandde onder de vuilniswagen, die over haar heen reed en daarbij ter plekke om het leven kwam. De chauffeur reed door, omdat zij niets gemerkt zou hebben.

Collega's schuldig

Ze keerde uiteindelijk later wel terug en werd aangehouden. Na haar aanhouding kwam naar voren dat de vrouw amfetamine zou hebben gebruikt. De vrouw is eerder veroordeeld voor het rijden onder invloed en werd ook eerder betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Zij gaf dit in een eerder verhoor toe, maar tijdens de zitting maandag verklaarde zij dat iemand op haar werk de drugs in haar koffie moet hebben gedaan.

Zeker dat laatste valt slecht bij de nabestaanden van Esmee. Haar moeder spreekt in de rechtszaal. "Jouw daad heeft ons emotionele schade toegebracht, ons leven is kapot. Door jou dragen wij elke dag de pijn die niet zachter wordt."

Hart van Nederland/ANP