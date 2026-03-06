Duo voor rechter nadat wandelaar (65) dodelijk geraakt werd bij slingerspel Highland Games

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag taakstraffen van 140 en 120 uur geëist tegen twee mannen die verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de organisatie van zogenoemde Highland Games in het Brabantse Geldrop. Daarbij kwam een wandelaar door een bizar ongeval om het leven. Justitie verwijt de mannen van 52 en 33 jaar dood door schuld.

Tijdens de spelen wordt een zware kogel of bal met een stok weggeslingerd. Daarbij werd een passant geraakt. De 65-jarige man kwam daarbij om het leven. De bal raakte het slachtoffer buiten het terrein waar de Highland Games werden gehouden. De inwoner van Geldrop liep daar toevallig langs.

Hamerslingeren is een van de onderdelen van de traditionele Schotse spelen. Sterke mannen gooien naast hamers met onder meer boomstammen en zware metalen ballen.

Karin en Bert de Jonge zaten in het publiek terwijl het gebeurde. "Tot twaalf uur was het een heel leuk evenement, maar toen ging het fout", vertelden ze aan Hart van Nederland:

1:15 Ooggetuigen fataal ongeluk Highland Games: 'De kogel zwierde de andere kant op'

Het evenement vond plaats op het landgoed van kasteel Geldrop, op 7 augustus 2022. De dodelijk getroffen man was met zijn echtgenote op het landgoed aan het wandelen, in een deel van de kasteeltuin die in verband met de spelen afgesloten had moeten zijn. De beide verdachten beschuldigen elkaar. Volgens het OM nemen zij daardoor geen verantwoordelijkheid.