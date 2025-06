Ouders vrijgesproken van mishandelen baby Hannah

De rechtbank in Den Bosch heeft een vader en moeder vrijgesproken die verdacht werden van het mishandelen van hun pasgeboren dochter in 2017. Justitie verdacht vader Rowan S. van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en moeder Kim de L. van het onvoldoende in bescherming nemen van baby Hannah. De rechtbank kan echter niet "zonder twijfel vaststellen" dat zij dat hebben gedaan omdat er geen direct bewijs is.

Wel wordt de vader veroordeeld voor bedreiging van zijn zwager. Hij krijgt daarvoor een gevangenisstraf van vijf dagen opgelegd en moet een schadevergoeding van 300 euro betalen.

Het ouderpaar kwam in 2018 in het nieuws, toen het Hannah met geweld weghaalde bij haar pleegmoeder en naar Duitsland ontvoerde. Het meisje was uit huis geplaatst in verband met het ernstige vermoeden dat zij werd mishandeld. S. en De L. zijn daar destijds voor veroordeeld tot celstraffen.

ANP