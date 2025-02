Nederlandse moeder staat terecht voor kindontvoering terwijl vader verdacht wordt van misbruik

Op 25 februari staat de Nederlandse Roos in Spanje voor de rechter vanwege kindontvoering. Ze heeft haar dochter in 2021 naar Nederland meegenomen omdat ze zich niet gehoord voelde door de instanties daar. Ze had namelijk aangifte gedaan tegen de vader en opa van haar dochtertje vanwege seksueel misbruik. Feministische organisaties in Spanje spreken van een grove onrechtvaardigheid en voeren actie om Roos een eerlijk proces te geven.

Roos woonde in Spanje met haar dochter (7) en haar ex-man, met wie ze in 2020 was gescheiden. In 2021 kreeg ze vermoedens dat haar dochter seksueel werd misbruikt door haar vader en opa. Ze deed meteen aangifte. "Ik had genoeg bewijs dat er sprake was van seksueel misbruik", vertelt Roos aan Hart van Nederland.

Ondanks de aangifte had de vader nog steeds voogdij over hun dochtertje. Roos maakte zich zorgen om de veiligheid van haar kind, maar voelde zich niet gehoord als ze zich melde bij de instanties in Spanje.

Arrestatiebevel

Ze boekte daarom een retourticket naar Nederland om even weg te gaan. "Ik wilde wat rust en mijn moeder was ziek. Mijn ex-man deed, toen ik in Spanje zat, al aangiftes tegen mij. Dat wist ik niet." Daardoor voelde zij zich opgejaagd. Toen Roos in Nederland was kon ze niet meer terug naar Spanje. Er was een arrestatiebevel tegen haar omdat haar ex-man aangifte had gedaan van kindontvoering.

Na een lange juridische strijd bepaalde de Hoge Raad dat haar dochtertje terug moest naar Spanje. Sindsdien verblijft ze bij haar vader. Roos had haar 2 jaar niet gezien, maar inmiddels mag ze haar dochter 1 uur per week zien in een omgangshuis. "Ik vind het verschrikkelijk dat ze nog bij haar vader en opa woont en ik niet weet wat er speelt."

In Spanje loopt het onderzoek naar het seksueel misbruik door de vader en opa nog steeds. Wanneer die zaak voor de rechter komt, is niet bekend. Er zijn nog geen uitspraken in deze zaak. Hart van Nederland heeft op verzoek van Roos geen contact opgenomen met de vader of zijn advocaat, omdat Roos vreest voor de veiligheid van haar dochter.

Feministische groepen in actie

Deze zaak heeft in Spanje tot veel verontwaardiging geleid. Meerdere feministische organisaties eisen dat Roos een eerlijk proces krijgt. Ze vinden dat moeders die hun kinderen proberen te beschermen tegen misbruik te vaak worden neergezet als ontvoerders, terwijl de verdachte vaders vrijuit gaan.

Om steun te verzamelen, zijn de organisaties een handtekeningenactie gestart. Ze roepen de Spaanse rechter op om alle feiten mee te wegen en niet alleen uit te gaan van de aanklacht van de vader. "Het kan niet zo zijn dat een moeder die haar kind in veiligheid wilde brengen wordt vervolgd, terwijl de man die wordt verdacht van misbruik gewoon de voogdij heeft", zeggen de actiegroepen in een gezamenlijk statement.

Roos voelt zich erg gesteund door de organisaties en hoopt op een goede afloop. "Ik heb niks te verbergen en hoop dat ik mijn leven weer kan oppakken samen met mijn dochtertje."