Mona Keijzer niet vervolgd voor 'Jodenhaat'-uitspraak en wil nu eerherstel

Mona Keijzer wordt niet vervolgd voor haar omstreden uitspraak over Jodenhaat in islamitische landen. Een in Nederland woonachtige Afghaanse man probeerde het Amsterdamse gerechtshof te bewegen om haar alsnog te laten vervolgen, maar zonder succes. Het hof oordeelde dat Keijzers woorden binnen het politieke debat vielen en niet strafbaar zijn, dat meldt De Telegraaf. Nu wil ze haar naam zuiveren.

Keijzer deed de gewraakte uitspraak in de talkshow Sophie & Jeroen toen zij sprak over de integratieplannen van het kabinet Schoof I. Ze stelde dat "Jodenhaat bijna onderdeel is van de cultuur" in islamitische landen, al voegde ze eraan toe dat dit niet voor iedere moslim geldt. Het Openbaar Ministerie (OM) beoordeelde haar woorden vorig jaar als groepsbelediging, maar besloot haar niet te vervolgen omdat dit de vrijheid van meningsuiting te veel zou beperken.

Op 7 oktober 2023 escaleerde het geweld in Israël en de Gazastrook. Sindsdien zijn er meerdere demonstraties in Nederland, zo is te zien in bovenstaande video.

Een Afghaanse man, die in 1999 naar Nederland vluchtte, was het daar niet mee eens en stapte naar het gerechtshof om alsnog vervolging af te dwingen. Het hof bevestigt dat Keijzers opmerking "op zichzelf beledigend" is, maar oordeelt dat politici binnen een debat ruimere grenzen hebben. Daarom ziet het hof geen reden om het OM te dwingen Keijzer alsnog voor de rechter te brengen.

Naam zuiveren

De BBB-vicepremier is blij met de uitspraak, maar vindt dat het OM nu haar naam moet zuiveren. Ze stoort zich eraan dat justitie haar vorig jaar als 'in beginsel schuldig' aan groepsbelediging bestempelde. Volgens haar blijft die kwalificatie haar politieke carrière achtervolgen.

Keijzer liet eerder al weten dat ze desnoods zelf naar de rechter stapt om haar naam te zuiveren. Ze wil dat het OM officieel erkent dat ze niets verkeerds heeft gedaan. Mocht justitie haar verklaring niet aanpassen, dan zet ze haar juridische strijd door.