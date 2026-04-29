Man stuurt seksfilmpjes naar behandelaars en moet opnieuw cel in

Rechtszaak

Vandaag, 13:28

Een 48-jarige man uit Maastricht is dinsdag veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, omdat hij pornografische filmpjes van zichzelf naar drie vrouwen stuurde. Volgens de rechter deed hij dat kort na het aflopen van zijn proeftijd, meldt De Limburger.

De man stuurde in 2024 drie vrouwen masturbatiefilmpjes van zichzelf. Twee van hen waren medewerkers van psychiatrisch ziekenhuis de Rooyse Wissel, waar hij eerder in behandeling was. De andere vrouw was zijn buurvrouw. Op de video's is te zien hoe Maurice K. zichzelf bevredigt en zegt hij: "Ik ga mezelf lekker helemaal leegzuigen. Ik ga je plas drinken".

Benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Eerder gestraft

De man was eerder al veroordeeld voor een vergelijkbaar feit. Toen kreeg hij een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf opgelegd. Die proeftijd van drie jaar was net voorbij toen hij opnieuw in de fout ging. De politierechter rekende hem dat dinsdag zwaar aan en legde opnieuw een celstraf op van drie maanden.

Door Redactie Hart van Nederland

