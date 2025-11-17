2 ton boete nadat uitzendkracht (25) voor ogen familie verongelukt in kippenstal

Drie bedrijven moeten schadevergoedingen betalen nadat een 25-jarige werkneemster bij een ongeluk in Venray om het leven kwam. De uitzendkracht was in 2023 aan het werk in een kippenstal toen ze werd overreden. Ze bezweek aan haar verwondingen.

De vrouw was als uitzendkracht in dienst bij een bedrijf uit Weert. Familieleden van de vrouw werkten voor hetzelfde uitzendbedrijf en zagen het ongeval gebeuren. Het uitzendbureau, de kippenstal en een pluimveebedrijf uit Maashorst dat ook actief was in de kippenstal moeten van de rechter schadevergoedingen betalen van in totaal 200.000 euro.

Veiligheidsnormen

De bedrijven voldeden volgens de rechter niet aan de veiligheidsnormen. Zo zouden voorschriften zijn overtreden en was er onvoldoende toezicht en samenwerking tijdens werkzaamheden. Ook voldeed de verreiker, dat is een industrieel voertuig met een hydraulische arm om vracht te verplaatsen, niet aan alle veiligheidseisen.