Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
2 ton boete nadat uitzendkracht (25) voor ogen familie verongelukt in kippenstal

2 ton boete nadat uitzendkracht (25) voor ogen familie verongelukt in kippenstal

Rechtszaak

Vandaag, 15:57

Link gekopieerd

Drie bedrijven moeten schadevergoedingen betalen nadat een 25-jarige werkneemster bij een ongeluk in Venray om het leven kwam. De uitzendkracht was in 2023 aan het werk in een kippenstal toen ze werd overreden. Ze bezweek aan haar verwondingen.

De vrouw was als uitzendkracht in dienst bij een bedrijf uit Weert. Familieleden van de vrouw werkten voor hetzelfde uitzendbedrijf en zagen het ongeval gebeuren. Het uitzendbureau, de kippenstal en een pluimveebedrijf uit Maashorst dat ook actief was in de kippenstal moeten van de rechter schadevergoedingen betalen van in totaal 200.000 euro.

Veiligheidsnormen

De bedrijven voldeden volgens de rechter niet aan de veiligheidsnormen. Zo zouden voorschriften zijn overtreden en was er onvoldoende toezicht en samenwerking tijdens werkzaamheden. Ook voldeed de verreiker, dat is een industrieel voertuig met een hydraulische arm om vracht te verplaatsen, niet aan alle veiligheidseisen.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.