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Dochter (56) krijgt hogere straf voor doden moeder om 'afschrikwekkende werking'

Rechtszaak

Vandaag, 16:06

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Een 56-jarige vrouw uit Sittard is dinsdag door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor het doden van haar 78-jarige moeder. De straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die vroeg twee weken geleden om een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk.

Wat voor een straffen zijn er in Nederland? Dat leggen we uit in de video boven aan het artikel.

Volgens de rechter was de strafeis te laag. Het zou namelijk "een onvoldoende afschrikwekkende werking naar anderen hebben". Ondanks de veel hogere straf dan geëist, noemt de rechtbank de straf 'mild'.

De veroordeelde vrouw zegt haar moeder op haar eigen verzoek een te hoge dosis insuline te hebben gegeven. Volgens de 56-jarige dochter had haar moeder eerder aangegeven niet meer te willen leven. Maar de rechtbank oordeelde dat niet is komen vast te staan dat de 78-jarige vrouw een "serieuze, weloverwogen en duurzame wil had om te overlijden".

Avond voor verhuizing

De veroordeelde vrouw diende ook zichzelf een te hoge dosis insuline toe, maar overleefde dat. De vrouw woonde haar hele leven bij haar ouders en was jarenlang hun mantelzorger. Na het overlijden van haar vader in 2020 bleef zij alleen met haar moeder achter.

Toen in februari 2023 werd besloten dat haar moeder zou verhuizen naar een verzorgingshuis, diende de vrouw volgens de rechtbank de avond voor de verhuizing de fatale dosis insuline toe. Tegen de rechtbank verklaarde zij dat zij bang was om na de verhuizing "in een zwart gat te vallen". Volgens haar advocaat handelde de verdachte uit naastenliefde.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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