Zware celstraffen voor mannen achter fatale roof in Kerkrade

Twee mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 19 en 20 jaar voor een reeks gewelddadige diefstallen. De rechtbank Limburg houdt hen ook verantwoordelijk voor de dood van een jonge man uit Kerkrade, die in 2022 om het leven kwam na een roof waarbij hij door een auto werd meegesleurd.

De diefstal met dodelijke afloop vond op 23 juni 2022 plaats bij de Roda J.C. Ring in Kerkrade. Het slachtoffer had daar met zijn oom afgesproken en twee 'zakenmannen'. Bij de afspraak pakten de daders een tas met geld, sprongen in de auto en reden weg. De jonge man werd meegesleurd en kwam onder de auto terecht, waarna hij overleed.

Benieuwd welke straffen er allemaal zijn in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Mannen uit Duitsland en Italië

Bij het onderzoek dat volgde, werd volgens de rechter duidelijk dat de twee mannen uit Duitsland en Italië meerdere vergelijkbare diefstallen hadden gepleegd. "Daarbij was geweld en het inzetten van de auto, zo nodig met fatale gevolgen, een vast, ingebakken onderdeel van hun handelswijze." Volgens de rechter is het "van groot belang dat de maatschappij lang beschermd wordt tegen deze mannen".