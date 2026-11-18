Vier vrouwen die terechtstonden voor grafschennis op begraafplaats Rusthof bij Leusden zijn woensdag vrijgesproken. De vrouwen hielden in september 2021 een paranormale sessie bij verschillende graven, waaronder kindergraven. Volgens de rechtbank Midden-Nederland is niet bewezen dat zij opzettelijk de nagedachtenis van overledenen of de gevoelens van nabestaanden wilden kwetsen. Het Openbaar Ministerie had taakstraffen tot 200 uur geëist.

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Op 11 september 2021 gingen zes vrouwen met toestemming van de directeur de begraafplaats op. Met lichtgevende balletjes, een apparaat om elektromagnetische straling te meten en een muziekdoosje probeerden ze contact te leggen met overledenen.

Ze plaatsten de apparatuur op en bij graven, raakten grafstenen aan en stelden vragen aan de overledenen. Ook werden er beelden gemaakt. De zaak kwam aan het licht nadat een vader een camera vond bij het graf van zijn kind. Uiteindelijk deden 58 nabestaanden aangifte.

Nabestaanden opnieuw diep geraakt

De zaak veroorzaakte veel maatschappelijke onrust. Vooral ouders van overleden kinderen waren geraakt door de gebeurtenissen. Tijdens de inhoudelijke behandeling eind oktober spraken verschillende nabestaanden hun afschuw uit.

In de onderstaande video vertelt vader Pedro over de bizarre situatie. Zijn zoontje ligt begraven op dezelfde begraafplaats waar de seance werd gehouden en beelden werden gemaakt:

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De rechtbank begrijpt dat zij het paranormale onderzoek als zeer kwetsend en respectloos hebben ervaren. Toch betekent dat volgens de rechters niet automatisch dat de vrouwen zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare grafschennis.

Waarom zijn de vrouwen vrijgesproken?

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de vrouwen bewust de nagedachtenis van overledenen of het gevoel van eerbied van nabestaanden wilden schenden. Ook is niet aangetoond dat zij bewust het risico daarop accepteerden. De vrouwen hadden vooraf openheid gegeven over hun plannen en toestemming gekregen van de directeur van de begraafplaats. Bovendien liep een medewerkster tijdens de sessie met hen mee.

De rechtbank wijst er verder op dat de vrouwen op een respectvolle manier probeerden contact te leggen met overledenen. De gebruikte apparatuur werd na afloop meegenomen en de filmbeelden waren niet bedoeld om openbaar te maken. De rechters oordelen daarom dat het strafbare feit grafschennis niet kan worden bewezen.