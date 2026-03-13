Langst in buitenland gedetineerde Nederlander (81) is na 42 jaar terug

De langst gedetineerde Nederlander in het buitenland, Jaitsen Singh (81), is sinds vrijdagochtend weer in Nederland. Zijn advocaat bevestigt een bericht hierover in de Volkskrant. Singh zat sinds 1984 vast in een Amerikaanse cel.

Een rechtbank veroordeelde hem in 1986 tot een gevangenisstraf van 56 jaar, omdat hij zijn vrouw en stiefdochter zou hebben laten ombrengen. Singh heeft dit altijd ontkend. Zijn veroordeling rustte voornamelijk op de verklaring van een belangrijke getuige. De man was verslaafd en zou geld hebben ontvangen van de aanklager voor zijn getuigenis. Kort voordat hij zijn verklaring zou hebben willen intrekken, overleed hij.

Cultuurshock

In augustus bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat de Nederlandse staat Singh moest terughalen. Het hof vond dat Singhs humanitaire omstandigheden rechtvaardigden dat hij naar Nederland zou komen, zodat nog in leven zijnde familieleden hem kunnen bezoeken.

"Hij is blij dat hij in Nederland is", aldus zijn advocaat Rachel Imamkhan. "Hij heeft wel een cultuurshock." Singh blijft in de cel.

"Na overdracht zal er een omzettingsprocedure plaatsvinden", schrijft staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Claudia van Bruggen (D66) in een brief aan de Tweede Kamer. Dit is een onafhankelijke procedure waarbij een buitenlandse straf door een rechter wordt omgezet in een straf die in Nederland zou worden opgelegd.