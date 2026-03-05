Klaas Otto (58) met spoed naar ziekenhuis na onwel worden op terras

Klaas Otto (58) is woensdagavond met hartklachten naar het ziekenhuis gebracht. Dat hebben zijn advocaten donderdag gezegd in de rechtbank in Breda, waar een ontnemingszitting tegen hem dient. Otto zou nog altijd in het ziekenhuis liggen.

Volgens zijn advocaat zat Otto woensdagavond met zijn partner op een terras toen het misging. Hij zou daar "out" zijn gegaan en vervolgens ongeveer een kwartier buiten bewustzijn zijn geweest. "Het zag er niet heel goed uit", zei zijn advocaat in de rechtbank.

De oprichter van motorclub No Surrender werd daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu precies met hem gaat, is niet bekendgemaakt.

In de zomer van 2022 was de woning van de vriendin van Klaas Otto tot twee keer toe doelwit van een aanslag in Den Bosch. Bij de eerste poging werd Bewoners vertelden toen aan Hart van Nederland dat zij hier niet op zitten te wachten in hun buurt:

1:16 'Woning vriendin Klaas Otto mogelijk doelwit van aanslag in Den Bosch'

Zaak om zwart geld

In Breda behandelt de rechtbank een ontnemingszaak tegen Otto. Het Openbaar Ministerie wil bijna 1,9 miljoen euro van hem afpakken. Volgens het OM is dat geld verdiend met misdaad.

De verdediging wil dat de zaak tegen hem daarom op een later moment wordt behandeld, zodat Otto aanwezig kan zijn. "Ik was voorbereid op een inhoudelijke behandeling", aldus zijn raadsman. "Dat was cliënt ook."

Het OM wil dat de zaak doorgaat. "Deze zaak duurt nu al zes jaar", zei de officier van justitie. De rechtbank moet hierover beslissen. Zij heeft de verdediging van Otto de opdracht gegeven om informatie over de opname aan de rechtbank te verstrekken. "Wij willen zo goed mogelijk geïnformeerd een besluit nemen", aldus de voorzitter. Dat besluit volgt waarschijnlijk in de loop van donderdagochtend.