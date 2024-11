Jonge bestuurder krijgt 4 jaar cel na dodelijk ongeval Oss

De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag 4 jaar gevangenisstraf opgelegd aan een 20-jarige man voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Oss op tweede kerstdag 2022. Daarbij kwam een 14-jarige jongen uit die plaats om het leven en raakten zijn broertjes zwaargewond. Beginnend bestuurder Jens O. had zeven tot negen keer meer alcohol op dan toegestaan.

De man reed rond 01.20 uur op een kruising bij de Megensebaan veel te hard door rood, toen hij met hoge snelheid op de auto van het gezin botste. Daarin zaten de kinderen van destijds 8, 13 en 14 jaar oud samen met hun ouders. Zij waren onderweg naar huis en wilden bij een groen verkeerslicht afslaan.

In de video bovenaan zie je de ravage na het ongeluk.

Verdachte na afloop 'ingestort'

De verdachte, die zijn rijbewijs nog maar kort had, reed vlak voor de kruising 146 kilometer per uur, terwijl het maximum 70 is. Hij probeerde de politie eerst nog te misleiden door te suggereren dat iemand anders reed. De rechtbank neemt hem dat kwalijk.

De verdachte was niet aanwezig bij de uitspraak, al had hij dat volgens zijn advocaat wel graag gewild. Na zijn strafzaak zou hij zijn "ingestort". De rechters hebben de indruk dat hij inmiddels de ernst van zijn handelen inziet en oprecht berouw heeft, zo benoemde de voorzitter. De verdachte reageerde twee weken geleden emotioneel op verklaringen van nabestaanden: "Ik had daar ter plekke moeten overlijden."

Maandenlang in coma

O. was die avond op een feestje, toen een vriend "in wilde paniek" naar hem toe kwam omdat er zou zijn ingebroken in diens huis. Ze haalden de autosleutel op en vertrokken. Wat er vervolgens tijdens de rit is gebeurd, weet O. niet meer precies. Zijn passagier zou bij het stoplicht op het laatste moment nog hebben geroepen dat hij moest remmen.

De middelste zoon van het aangereden gezin lag na het ongeluk maandenlang in coma. Hij moet nu de rest van zijn leven met beperkingen leven en is afhankelijk van hulp bij alledaagse dingen.

De rechtbank sprak van roekeloos rijgedrag en legde naast de celstraf ook een rijontzegging van vijf jaar op.

ANP