Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Studente (30) krijgt celstraf en tbs voor stalken en bedreigen Gronings ziekenhuis

Studente (30) krijgt celstraf en tbs voor stalken en bedreigen Gronings ziekenhuis

Rechtszaak

Vandaag, 18:09 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een voormalige studente tandheelkunde (30) moest drie jaar geleden stoppen met haar studie, en begon daarna met het stalken van medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De vrouw krijgt nu een jaar celstraf en tbs voor wat ze heeft gedaan.

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Naast het stalken van medewerkers stuurde ze in een constante stroom dreigende en beledigende mails, chatberichten en posts op sociale media. Eenmaal gearresteerd stuurde ze ook nog berichten. Volgens de rechters heeft ze daarmee 'de grens van het toelaatbare ver overschreden'.

De rechtbank vermoedt dat de vrouw een paranoïde persoonlijkheidsstoornis heeft, vandaar dat zij ook tbs bij haar straf krijgt. De kans dat ze de fout in gaat achten de rechters groot.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.