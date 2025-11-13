Studente (30) krijgt celstraf en tbs voor stalken en bedreigen Gronings ziekenhuis

Rechtszaak
Vandaag, 18:09 - Update: 2 uur geleden
Een voormalige studente tandheelkunde (30) moest drie jaar geleden stoppen met haar studie, en begon daarna met het stalken van medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De vrouw krijgt nu een jaar celstraf en tbs voor wat ze heeft gedaan.
Naast het stalken van medewerkers stuurde ze in een constante stroom dreigende en beledigende mails, chatberichten en posts op sociale media. Eenmaal gearresteerd stuurde ze ook nog berichten. Volgens de rechters heeft ze daarmee 'de grens van het toelaatbare ver overschreden'.
De rechtbank vermoedt dat de vrouw een paranoïde persoonlijkheidsstoornis heeft, vandaar dat zij ook tbs bij haar straf krijgt. De kans dat ze de fout in gaat achten de rechters groot.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.