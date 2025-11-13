Studente (30) krijgt celstraf en tbs voor stalken en bedreigen Gronings ziekenhuis

Een voormalige studente tandheelkunde (30) moest drie jaar geleden stoppen met haar studie, en begon daarna met het stalken van medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De vrouw krijgt nu een jaar celstraf en tbs voor wat ze heeft gedaan.

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Naast het stalken van medewerkers stuurde ze in een constante stroom dreigende en beledigende mails, chatberichten en posts op sociale media. Eenmaal gearresteerd stuurde ze ook nog berichten. Volgens de rechters heeft ze daarmee 'de grens van het toelaatbare ver overschreden'.

De rechtbank vermoedt dat de vrouw een paranoïde persoonlijkheidsstoornis heeft, vandaar dat zij ook tbs bij haar straf krijgt. De kans dat ze de fout in gaat achten de rechters groot.