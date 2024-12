Taakstraf voor schipper na aanvaring op de Lek waar vrouw bij overleed

Een 53-jarige Duitse schipper is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur vanwege een dodelijke aanvaring op de Lek bij Ameide, in augustus 2022. Bij het ongeluk kwam een 35-jarige vrouw om het leven toen haar motorjacht werd geramd door het binnenvaartschip van de schipper. Twee andere opvarenden, een man en zijn dochter, overleefden de botsing.

Het ongeluk gebeurde tijdens een inhaalmanoeuvre in een bocht. De schipper beweerde het jacht niet te hebben gezien, maar uit onderzoek bleek dat hij het schip minimaal tweeënhalve minuut had kunnen waarnemen voordat het in zijn dode hoek terechtkwam. Op de dag van het incident was het helder weer, wat de zichtbaarheid gunstig maakte.

Onvoldoende opgelet

De rechtbank stelde dat de schipper onvoldoende heeft opgelet en dat hij de aanvaring had kunnen voorkomen door tijdig maatregelen te nemen. "Als verdachte beter had opgelet en het motorjacht op tijd had gezien, had hij maatregelen kunnen treffen om de aanvaring te voorkomen", concludeerde de rechtbank.

Hart van Nederland/ANP