Vrouw (50) uit Emmen aangehouden in onderzoek naar 'kofferbakmoord'

In het onderzoek naar de 'kofferbakmoord' is dinsdagochtend een 50-jarige vrouw uit Emmen aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema (31). De politie gaat ervan uit dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij zijn dood.

Eind maart 2017 werd het stoffelijk overschot van Ralf aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes. Het voorste deel van de auto hing in het Stieltjeskanaal, tussen Zandpol en Coevorden. Ralf is met veel geweld om het leven gebracht.

Eerder riep de moeder van Ralf mensen op om zich te melden bij de politie als zij iets wisten over de dood van haar zoon:

1:39 Moeder van vermoorde Ralf Meinema: 'Wie weet er meer over de dood van mijn zoon?'

Nieuwe aanknopingspunten binnen het onderzoek naar de kofferbakmoord hebben de afgelopen periode geleid tot de aanhouding van een verdachte. De 50-jarige vrouw uit Emmen zit vast in volledige beperkingen.

Meerdere personen betrokken

Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij de dood van Ralf. De politie roept daarom op om informatie te delen. Dit kan volledig anoniem.

Vrouw van eerdere verdachte

Bronnen melden aan RTV Drenthe dat de aangehouden vrouw de partner is van Hans O. Hij werd begin 2024 in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Ralf.