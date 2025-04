Celstraffen geëist tegen 'doorgeslagen' agenten om gezagsmisbruik

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de rechtbank in Breda celstraffen tot anderhalf jaar cel geëist tegen vier voormalige wijkagenten uit Limburg. Volgens het OM hebben de verdachten stelselmatig misbruik gemaakt van hun gezag, zich schuldig gemaakt aan het intimideren van kwetsbare bewoners en schermen met bevoegdheden die hun niet toekwamen.

De vier verdachten, een vrouw (48) en drie mannen (36, 47 en 52), werkten bij het politieteam van Horst/Peel en Maas, in Noord-Limburg. De verdachten zouden tussen 2017 en 2019 op verschillende momenten in wisselende samenstelling buiten hun boekje zijn gegaan.

Zo zouden ze zonder toestemming een woning hebben doorzocht op zoek naar een hennepkwekerij, iets wat de verdachten ontkennen. "Bij deze groep stonden altijd laatjes en kastjes open", had een collega verklaard over de verdachten. Een ander verklaarde dat zaken anders op papier kwamen dan ze gebeurd waren. "Ik kreeg het idee dat ze doorgeslagen waren en regelvrij."

'Moeten we ff rechtlullen'

Collega's hebben ook verklaard dat de verdachten zelf meldingen deden bij Meld Misdaad Anoniem. In een appgroep stuurde een van hen: "Ik maak wel even melding bij MMA dan gaan we volgende week even bezoekje brengen." Ook dit werd ontkend. In een ander geval zou een tas met hennep zijn gevonden voordat toestemming om het huis te doorzoeken. "Die sporttas vol hennep tja dat moeten we zo ff rechtlullen", stuurde een van de verdachten later in een groepsapp.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Een van de verdachten zou ook voor privédoeleinden hebben gezocht in de politiesystemen. Naast zichzelf, familieleden en collega's zou hij ook bekende Nederlanders hebben opgezocht zoals Dries Roelvink, André Hazes, Ferry Doedens en René van der Gijp.

'Kapotgemaakt'

De verdachten ontkennen dat zij regels hebben overtreden. Een van hen zei dat ze met deze zaak "kapotgemaakt" worden.

De vermeende misstanden kwamen in 2019 aan het licht. De vier verdachten werken niet meer bij de politie. Een vijfde agent is niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs.

ANP