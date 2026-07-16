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Celstraf dreigt voor oud-rijschoolhouder die examens blijft verstoren

Celstraf dreigt voor oud-rijschoolhouder die examens blijft verstoren

Rechtszaak

Vandaag, 16:19

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Een oud-rijschoolhouder die praktijkexamens verstoort, mensen intimideert en bedreigingen uit richting het CBR, kan voortaan een tijdelijke celstraf krijgen als hij in de buurt van een afrijlocatie komt. Bij iedere overtreding kan hij maximaal vijf dagen worden vastgezet, tot een maximum van één jaar.

De rechter bepaalde dat donderdag in een kort geding. De oud-rijschoolhouder zegt samen met zijn compagnon misstanden binnen het CBR aan de kaak te willen stellen. Volgens het CBR verstoren zij praktijkexamens, achtervolgen zij examenkandidaten en filmen zij hen. Ook zouden zij eerder rijschoolhouders en examinatoren hebben geïntimideerd.

Dwangsom hielp niet

Het tweetal kreeg eerder al een dwangsom opgelegd van 5.000 euro, plus 500 euro voor iedere nieuwe overtreding. Volgens de rechter heeft dat onvoldoende effect gehad. Daarom zijn de maatregelen nu aangescherpt. Ook zou de oud-rijschoolhouder zich niet aan de opgelegde gebiedsverboden hebben gehouden en nog altijd examenauto's volgen.

De kwestie speelt al jaren. De oud-rijschoolhouder stelt dat hij door het CBR is uitgeschreven na een persoonlijk conflict met directeur Alexander Pechtold. Dat schreef RTV Oost in 2023.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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