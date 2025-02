Broers krijgen in hoger beroep levenslang voor 'kwartetmoord' in Enschede

Het gerechtshof in Zwolle heeft vrijdag levenslange celstraffen opgelegd aan de twee broers Dejan en Denis A. voor vier moorden in een growshop in Enschede. De straffen zijn hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

In het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat werden op 13 november 2018 vier slachtoffers met twee wapens van dichtbij doodgeschoten, onder wie de eigenaar van de winkel voor benodigdheden voor wietteelt. Het OM sprak eerder van "gruwelijke feiten".

De broers werden in 2020 door de rechtbank in Almelo tot levenslange celstraffen veroordeeld, samen met hun vader Camil A. Ze gingen in hoger beroep. De vader overleed in augustus 2022 op 61-jarige leeftijd in de gevangenis.

'Iedereen moest dood'

De broers beriepen zich aanvankelijk op hun zwijgrecht, maar in hoger beroep heeft Dejan verklaard dat zijn vader de enige schutter is geweest en in beide handen een wapen vasthield. Het hof vindt dit ongeloofwaardig. "Alle drie waren ze betrokken bij het doodschieten van de slachtoffers. Alle sporen en bewijsmiddelen wijzen zonder meer op actieve bemoeienis van meerdere personen."

Rolverdeling

Het hof zegt dat achteraf niet precies de rolverdeling van de twee broers en hun vader valt vast te stellen. "Dat komt ook omdat u niet volledige openheid van zaken hebt willen geven", zei het hof tegen de mannen.

De voorzitter van het hof sprak in de uitspraak van "kille en bloedige handelingen in een kort tijdsbestek". Alleen levenslange gevangenisstraffen zijn passend, vindt het hof. De vier moorden zijn op klaarlichte dag gepleegd en hebben voor veel onrust gezorgd. "Iedereen moest dood en er mochten geen getuigen in leven blijven."

Over het motief van de viervoudige moord liet het hof zich niet uit. Volgens Dejan bezorgde zijn vader wapens in Enschede. De wapenhandelaar zou door een van de slachtoffers zijn beledigd over de prijs van de handelswaar en daarop hebben geschoten. Het OM gaat uit van een financieel motief, een uit de hand gelopen financieel conflict, omdat een van de slachtoffers na de moord zou zijn beroofd van enkele duizenden euro's die hij op zak had en de kassa werd doorzocht. "Voor nabestaanden zijn nog veel vragen onbeantwoord gebleven."

ANP