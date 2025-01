Aydin C. komt niet eerder vrij voor afpersen met naaktfoto's

De omzetting van een Canadese celstraf van dertien jaar voor Aydin C. naar een Nederlandse straf van zes jaar kan in stand blijven, oordeelt de Hoge Raad. Met dit besluit is de straf definitief. C. kreeg de celstraf eind 2023 opgelegd door de rechtbank van Amsterdam voor het afpersen van de Canadese tiener Amanda Todd met naaktfoto's, maar ging hiertegen in beroep.

De 15-jarige Todd maakte in 2012 een eind aan haar leven. Haar zaak werd wereldnieuws door een YouTube-video waarin zij haar wanhoop over de afpersing uitsprak. C. dreigde onder meer naaktfoto's van het meisje te verspreiden.

C. werd in 2014 aangehouden. In 2020 leverde Nederland hem uit aan Canada om daar terecht te staan voor de zaak van Amanda Todd. In 2022 legde een Canadese rechtbank hem hiervoor dertien jaar cel op. De straf werd omgezet naar Nederlandse maatstaven. C. mocht de straf uitzitten in Nederland.

Maximale straf

Voor het afpersen van andere slachtoffers kreeg C. in Nederland de maximale straf opgelegd van tien jaar en 243 dagen. De advocaat van C. vond dat de zaken in Nederland en Canada onterecht van elkaar waren gescheiden. Hij pleitte er daarom voor om de Canadese straf om te zetten naar nul dagen.

De Hoge Raad is het daarmee niet eens. "Op grond van de toepasselijke regelgeving bestaat in een omzettingsprocedure geen verplichting om rekening te houden met een eerdere veroordeling in een Nederlandse strafzaak voor een ander feit", schrijft de raad in een toelichting.

ANP