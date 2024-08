Anouk krijgt Nikita niet terug: 'Nu is hij opeens moordenaar van mijn zus'

Je tweelingzus verliezen bij een ongeluk, worstelend verder moeten met herinneringen aan een onafscheidelijke band. Anouk krijgt haar zus Nikita (22) niet terug, maar hoopt op de maximale straf voor de jongen die in januari roekeloos reed en wat haar betreft de moordenaar van haar zus is.

De verdachte reed met drank op én veel te hard. Hij slipte en vloog met twee passagiers in een sloot bij de N207 net buiten Gouda. Nikita overleefde het niet. Tegen de chauffeur van de auto, Tygo van D., werd vorige week 3,5 jaar cel en een rijverbod van vier jaar geëist. Nikita's zus Anouk hoopt op de maximale straf.

De zitting vorige week was verwarrend en heftig, vertelt Anouk tegen Hart van Nederland. "De verdachte zien was ook verwarrend. Ik wilde niet naar hem kijken maar ik kon niet stoppen."

De verdachte was geen onbekende van het gezin. "Hij was de ex van een van de beste vriendinnen van mijn zus. We kennen hem al zo lang en nu is het opeens de moordenaar van Nikita."

Niet alleen voor Anouk was de zitting heftig. "Mijn vader is halverwege de zitting de ruimte uitgelopen, hij kon het niet aan."

Bekijk in de video bovenaan dit artikel Anouks hele verhaal.