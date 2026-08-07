9 jaar cel geëist voor verkrachten eigen vriendin in Breskens

Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen een 37-jarige man uit Breskens die wordt verdacht van zeven verkrachtingen van zijn vriendin. Hij zou haar tussen 2021 en 2023 zelf hebben verkracht en haar ook door vijf vrienden hebben laten verkrachten.

De vrouw was 17 jaar toen haar relatie met de vijftien jaar oudere Kevin de N. begon. Volgens de officier van justitie bepaalde de verdachte met wie zij seks had. "Hij bood haar aan om seks mee te hebben, zonder dat zij hier zelf inspraak over had", aldus de officier.

Ouders maakten zich zorgen

De ouders van de vrouw maakten zich kort na het begin van de relatie al zorgen. Ze deden een melding bij Veilig Thuis, omdat ze bang waren dat De N. hun dochter onder druk zette en drugs aan haar gaf.

Veilig Thuis concludeerde destijds dat sprake was van een "zorgelijke relatie". Volgens Veilig Thuis kon er echter niets worden gedaan, omdat het meisje op dat moment bijna meerderjarig was.

Ook celstraffen geëist tegen vrienden

De N. zou zijn vriendin volgens het OM ook hebben laten verkrachten door vijf vrienden. Tegen drie van hen eiste het Openbaar Ministerie vrijdag 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Twee van de zes mannen door wie het slachtoffer zou zijn verkracht, worden niet vervolgd. Tegen een van hen deed zij geen aangifte, omdat hij, zo is ook het standpunt van justitie, tot de verkrachting werd gedwongen door De N. Over de ander zei de officier dat zij nu inzag dat hij wel vervolgd had kunnen worden, maar dat zij die keuze destijds anders had gemaakt.