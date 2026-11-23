Het Openbaar Ministerie heeft maandag een celstraf van 22 jaar geëist tegen de 27-jarige Esmée D. uit Assen voor de moord op haar partner Ruben. Ze zou volgens de officier van justitie haar vriend (34) hebben vergiftigd met een overdosis MDMA en de designerdrug flubromazepam.

Volgens justitie schreef D. vervolgens zelf een afscheidsbrief op zijn telefoon om het te laten lijken op suïcide. Ook wiste ze bijna 4000 WhatsApp-berichten op zijn en haar eigen telefoon.

Het slachtoffer, tevens de vader van haar dochter (2), werd op 20 januari vorig jaar gevonden in zijn woning aan het Zuidenveld in Assen. Hij zou vijf dagen eerder al zijn overleden.

Na de vondst van het lichaam kreeg de politie van de moeder van D. nog een tweede telefoon met daarop weer een afscheidsbrief, maar volgens de politie was dit bericht diezelfde dag geschreven, twee dagen na de vondst van het lichaam.

D. gaf maandag op geen enkele vraag van de rechtbank antwoord. Ze beroept zich op haar zwijgrecht.

Onderzocht in Pieter Baan Centrum

De officier van justitie betoogde in de rechtbank dat de verdachte over van alles liegt. Tegen oud-werkgevers zou ze hebben gezegd dat haar moeder en haar oma waren overleden, terwijl dat niet waar was. D. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC), maar weigerde deel te nemen aan gesprekken met de psycholoog en psychiater. Het PBC kon geen uitspraak doen over een mogelijke persoonlijkheidsstoornis en de toerekeningsvatbaarheid.