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PEC Zwolle - Ajax kort stilgelegd na noodgeval op tribune

PEC Zwolle - Ajax kort stilgelegd na noodgeval op tribune

Ongeluk

Gisteren, 15:50

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De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax is zondagmiddag vlak voor rust tijdelijk stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Na een onderbreking van enkele minuten kon het duel bij een stand van 0-0 worden hervat.

Kort voor de onderbreking begon Mika Godts aan zijn warming-up. De Belg zou aanvankelijk in de basis beginnen, maar haakte vlak voor de aftrap af. Volgens Ajax was hij niet fit genoeg om te starten.

Mogelijk heeft de hitte een rol gespeeld bij het noodgeval op de tribune. Net als in de rest van het land is het warm in Zwolle. De temperatuur ligt rond de 30 graden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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