Zwaar ongeval na negeren stopteken in Zwolle, 6 gewonden naar het ziekenhuis

In Zwolle zijn maandagmiddag zes gewonden gevallen na een ongeval met drie auto's. Een woordvoerder van de politie bevestigt aan Hart van Nederland dat het ongeluk gebeurde na een politieachtervolging.

Het ongeval gebeurde rond 14.50 uur op de kruising van de Zwartewaterallee en de Rijnlaan. De politie gaf vlak daarvoor een stopteken aan een automobilist omdat ze vermoedden dat hij aan het rijden was zonder rijbewijs. Toen de bestuurder het stopteken negeerde, werd de achtervolging ingezet.

Ongeval

Daarna botste de auto op twee andere voertuigen. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens een correspondent ter plaatse waren zeven ambulances aanwezig. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Zes mensen, waaronder de bestuurder zelf, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis worden gebracht. Over de aard van de verwondingen kan de woordvoerder geen uitspraak doen.

Onder invloed

De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De weg is momenteel gesloten voor onderzoek.