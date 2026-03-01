Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zware klap in Amersfoort: auto op spoor, politie zoekt bestuurder

Ongeluk

Vandaag, 09:41 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een zware crash in Amersfoort heeft zaterdagavond voor grote schade en onrust gezorgd. Rond 23.50 uur belandde een auto ondersteboven op de spoorlijn bij de Ponlijn. De bestuurder is na het ongeluk gevlucht, waarna de politie een grootschalige zoekactie startte in de wijk.

Het ging mis op de Kersenboom, ter hoogte van de spoorlijn. De automobilist reed vanaf de Kersenbaan richting de Arnhemseweg Zuid, maar haalde een bocht niet. De auto schoot over de middengeleider en werd gelanceerd.

Auto meerdere keren over de kop

Door de klap werd een rood verkeerslicht bij de spoorwegovergang volledig uit de grond gereden. Daarna sloeg het voertuig meerdere keren over de kop. De auto kwam uiteindelijk ondersteboven tot stilstand op het spoor.

De voorkant van de wagen is volledig verwoest. Ook de spoorinfrastructuur raakte flink beschadigd. Een aannemer van het spoor komt ter plaatse om de schade te bekijken en herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Bestuurder gevlucht

Na het ongeluk ging de bestuurder er te voet vandoor. De politie heeft met meerdere eenheden in de omgeving gezocht. Er wordt rekening mee gehouden dat de bestuurder gewond is geraakt bij het ongeval. De bestuurder is nog niet gevonden.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.