Zware klap in Amersfoort: auto op spoor, politie zoekt bestuurder

Ongeluk
Vandaag, 09:41 - Update: 2 uur geleden
Een zware crash in Amersfoort heeft zaterdagavond voor grote schade en onrust gezorgd. Rond 23.50 uur belandde een auto ondersteboven op de spoorlijn bij de Ponlijn. De bestuurder is na het ongeluk gevlucht, waarna de politie een grootschalige zoekactie startte in de wijk.
Het ging mis op de Kersenboom, ter hoogte van de spoorlijn. De automobilist reed vanaf de Kersenbaan richting de Arnhemseweg Zuid, maar haalde een bocht niet. De auto schoot over de middengeleider en werd gelanceerd.
Door de klap werd een rood verkeerslicht bij de spoorwegovergang volledig uit de grond gereden. Daarna sloeg het voertuig meerdere keren over de kop. De auto kwam uiteindelijk ondersteboven tot stilstand op het spoor.
De voorkant van de wagen is volledig verwoest. Ook de spoorinfrastructuur raakte flink beschadigd. Een aannemer van het spoor komt ter plaatse om de schade te bekijken en herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Na het ongeluk ging de bestuurder er te voet vandoor. De politie heeft met meerdere eenheden in de omgeving gezocht. Er wordt rekening mee gehouden dat de bestuurder gewond is geraakt bij het ongeval. De bestuurder is nog niet gevonden.
