Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zware botsing op N355: drie gewonden naar ziekenhuis

Ongeluk

Vandaag, 17:02 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Op de Friesestraatweg (N355) bij Aduard zijn vrijdagmiddag meerdere auto's en een bestelbus op elkaar gebotst. Door de klap raakten zeker drie voertuigen beschadigd en lag de weg vol brokstukken. Volgens een correspondent ter plaatse zijn drie mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk ontstond toen twee auto's achter op elkaar botsten. Eén van die auto's kwam daarna op de verkeerde weghelft terecht en botste daar tegen een bestelbus.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie kwamen naar de plek van het ongeval. De brandweer hielp de bestuurders uit de voertuigen. Ambulancepersoneel behandelde de slachtoffers en bracht hen naar het ziekenhuis.

De N355 was tijdelijk in beide richtingen afgesloten tussen de rotonde bij Zuidhorn en de afslag Nieuwklap. Het verkeer werd omgeleid. Inmiddels is de weg weer open.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.