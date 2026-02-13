Zware botsing op N355: drie gewonden naar ziekenhuis

Op de Friesestraatweg (N355) bij Aduard zijn vrijdagmiddag meerdere auto's en een bestelbus op elkaar gebotst. Door de klap raakten zeker drie voertuigen beschadigd en lag de weg vol brokstukken. Volgens een correspondent ter plaatse zijn drie mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk ontstond toen twee auto's achter op elkaar botsten. Eén van die auto's kwam daarna op de verkeerde weghelft terecht en botste daar tegen een bestelbus.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie kwamen naar de plek van het ongeval. De brandweer hielp de bestuurders uit de voertuigen. Ambulancepersoneel behandelde de slachtoffers en bracht hen naar het ziekenhuis.

De N355 was tijdelijk in beide richtingen afgesloten tussen de rotonde bij Zuidhorn en de afslag Nieuwklap. Het verkeer werd omgeleid. Inmiddels is de weg weer open.