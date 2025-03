Zwangere vrouw gewond bij heftig ongeluk, dader op de vlucht

Een zwangere automobiliste en haar passagier zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een heftig verkeersongeval op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. De bestuurder die de crash veroorzaakte, ging er vandoor en is nog spoorloos.

Het ongeluk gebeurde rond 01.05 uur, vlak voor de kruising met de Bredaseweg. De vrouw reed in de richting van Tilburg toen ze van achteren met hoge snelheid werd geraakt. Door de harde klap raakte haar auto van de weg, sloeg over de kop en kwam tientallen meters verder tot stilstand in de berm.

De zwangere vrouw en de man raakten gewond, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hen gaat, is nog onduidelijk.

Bestuurder gevlucht

De bestuurder die het ongeluk veroorzaakte, liet de slachtoffers achter en scheurde ervandoor. De politie vermoedt dat het gaat om een donkerkleurige auto. Op de plaats van het ongeluk zijn volgens het Brabants Dagblad onderdelen van dit voertuig gevonden.

De politie loopt camerabeelden in de omgeving na om meer informatie te achterhalen en roept getuigen op zich te melden. "Misschien heeft iemand de donkergekleurde auto keihard zien wegrijden. De gezochte auto zou ook flinke schade aan de voorkant moeten hebben", aldus de woordvoerder.