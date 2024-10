Scooterrijder zwaargewond door aanrijding met politie in Amsterdam

In de nacht van dinsdag op woensdag is een scooterrijder zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Amsterdam. De bestuurder kwam in botsing met een politievoertuig. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, terwijl de twee betrokken agenten ter plaatse medische hulp hebben gekregen.

Het ongeluk gebeurde rond 04.00 uur op de Troelstralaan in stadsdeel Nieuw-West. Door het ongeluk is het openbaar vervoer in de gebied tijdelijk gestremd.

Onderzoek

De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht van het incident. Vooralsnog zijn er geen verdere details bekendgemaakt over hoe het ongeval precies heeft kunnen plaatsvinden.

Mensen die meer hebben gezien van het ongeluk kunnen via 0900-8844 contact opnemen met de politie. De hulpdienst roept mensen met camerabeelden van de omgeving om hetzelfde te doen.