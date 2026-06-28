Dode en zwaargewonde na frontale botsing in Heerenveen, man aangehouden

Door een aanrijding in Heerenveen met twee auto's is zondag een 79-jarige vrouw overleden. Ze zat in een van de twee auto's die in botsing kwamen. Een 52-jarige vrouw naast haar, die de auto bestuurde, is zwaargewond geraakt.

De bestuurder van de andere auto, een 41-jarige man uit Heerenveen, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk, meldt de politie.

De politie kreeg rond 17.15 uur een melding van de aanrijding op de Leeuwarderstraatweg. De vrouw die overleed komt uit Akkrum, de vrouw die zwaargewond raakte en overgebracht werd naar een ziekenhuis komt uit Wolvega.

De man zit vast en wordt verhoord.