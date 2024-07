Zwaargewonde man naast fiets gevonden, veel hulpverleners ter plaatse

Een man is aan het eind van de vrijdagavond zwaargewond geraakt na een vermoedelijk ongeval met zijn fiets in Beek en Donk. Hij werd bewusteloos naast zijn fiets op straat aangetroffen door omstanders. Hulpdiensten waren massaal aanwezig om de man te helpen.

Twee ambulances, een traumahelikopter, vier brandweerwagens en meerdere politieagenten kwamen ter plaatse. De hele buurt liep uit om te zien wat er aan de hand was.

Vermoedelijke botsing met geparkeerde auto

Volgens de Officier van Dienst van de politie is de man vermoedelijk tegen een geparkeerde auto gebotst, laat een 112-verslaggever weten. De politie onderzoekt camerabeelden uit de omgeving om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

De man was niet aanspreekbaar en werd ter plaatse behandeld door een trauma-arts. Hij is vervolgens met spoed en onder begeleiding van de trauma-arts naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De traumahelikopter trok veel bekijks, maar de politie hield omstanders op afstand. De brandweer zorgde voor privacy door lakens omhoog te houden tijdens de behandeling van de patiënt.