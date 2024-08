Zwaargewonde man in centrum Arnhem overleden, politie start onderzoek

In Arnhem is in de nacht van maandag op dinsdag een zwaargewonde man aangetroffen. Het slachtoffer is helaas aan de verwondingen overleden. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

De politie kreeg een melding van een man die zich onbegrepen gedroeg in de Bakkerstraat. Hij had een ruit vernield en was daarbij dusdanig verwond geraakt dat hij is overleden, aldus de woordvoerder. Er is eerste hulp verleend, maar dat mocht niet meer baten.

Het is volgens de woordvoerder een plek waar veel daklozen zijn. Of deze man dat ook was, is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk waarom de man de ruit vernielde.