Slachtoffer (20) zwaar ongeval Hoogeveen overleden, twee anderen gewond

Een zwaar verkeersongeval in Hoogeveen heeft het leven geëist van een 20-jarige man uit de gemeente De Wolden. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar ondanks alle inspanningen overleed de man ter plekke aan zijn verwondingen.

Het incident vond plaats aan de Alteveer in de vroege ochtenduren, rond 04:40 uur. Naast het fatale slachtoffer raakte ook een 24-jarige man uit de gemeente Hoogeveen ernstig gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert nog in kritieke toestand. Een derde slachtoffer, een 24-jarige man uit de gemeente De Wolden, kon ter plekke worden behandeld aan zijn verwondingen.

Oproep aan getuigen

De politie onderzoekt de oorzaak van het eenzijdige ongeval. Getuigen die meer informatie hebben over het incident of iets opvallends zagen, worden verzocht zich te melden.