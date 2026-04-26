Zwaar ongeluk A16 Breda: kinderen gewond, traumaheli op snelweg

Ongeluk

Vandaag, 19:54

Op de A16 bij Breda zijn zondagmiddag vier mensen gewond geraakt bij een ernstig ongeluk, onder wie twee kinderen. Het ongeval gebeurde rond 15.45 uur bij knooppunt Princeville, tussen de afslagen Breda-Noord en Breda, melden het AD en Omroep Brabant.

Twee auto's botsten op elkaar, waarbij een voertuig achterop een voorligger reed. In één van de auto's zaten twee volwassenen en twee kinderen. Zij raakten alle vier gewond en zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Eén van de kinderen moest met spoed worden vervoerd.

In de andere auto zat een bestuurster, zij bleef ongedeerd. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De slachtoffers zijn op de snelweg behandeld door onder meer het traumateam.

Files en boetes na gevaarlijk gedrag

Door het ongeluk ontstond flinke verkeershinder richting de Belgische grens. Lange tijd was slechts één rijstrook open, wat zorgde voor vertraging. Tijdens het landen en opstijgen van de traumahelikopter werd de weg zelfs tijdelijk helemaal afgesloten.

Op de snelweg ging het daarna opnieuw mis. Meerdere bestuurders negeerden de rode kruizen. Sommigen reden toch door over afgesloten rijstroken, en een motorrijder ging zelfs door de afzetting heen. Meerdere overtreders hebben een boete gekregen of krijgen die nog thuisgestuurd.

Door Redactie Hart van Nederland

