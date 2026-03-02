Volg Hart van Nederland
Motorrijder (22) overleden na aanrijding met auto in Zwijndrecht

Ongeluk

Vandaag, 10:38 - Update: 2 uur geleden

In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht is een 22-jarige motorrijder maandagochtend om het leven gekomen na een aanrijding tussen zijn voertuig en een auto. Het ongeval gebeurde op de Ringdijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

Bij het ongeval zijn beide voertuigen zwaar beschadigd geraakt. Op beelden is te zien dat de bumper van de personenauto er bijna helemaal af ligt.

Met spoed naar het ziekenhuis

Er is een traumahelikopter opgeroepen, evenals drie ambulances. De bestuurder van de motor bleek er er slecht aan toe te zijn en is ter plaatse gereanimeerd. Hij is vervolgens met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij even later is overleden.

De automobilist bleef lichamelijk ongedeerd, maar is erg geschrokken van het voorval. Hij is voorlopig aangehouden, dat is standaardprocedure bij dergelijke incidenten.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Om hen de ruimte te geven, is de Ringdijk voorlopig gesloten voor verkeer.

