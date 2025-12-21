Auto knalt tegen boom en belandt op fietspad in Zwammerdam

Op de Steekterweg in Zwammerdam is zondagmiddag een auto van de weg geraakt en op een fietspad tot stilstand gekomen. Daarbij is iemand gewond geraakt. De auto botste eerst tegen een boom en schoot daarna door richting het fietspad.

Op het moment van het ongeluk reden er twee fietsers op het fietspad. Zij konden de auto op het nippertje ontwijken. Een van de fietsen kwam deels onder het voertuig terecht.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft meerdere betrokkenen nagekeken en direct behandeld. Eén persoon is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt.