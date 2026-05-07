Jong kind komt muurvast te zitten in hekwerk Zoetermeer

Een jong kind heeft zichzelf donderdagmiddag in een lastige situatie gebracht. Het kind kwam met zijn hoofd vast te zitten tussen de spijlen van een hek aan Mendelsohnrode in Zoetermeer en wist zelf niet meer los te komen.

Volgens een correspondent ter plaatse hebben omstanders eerst geprobeerd om het kind zelf te bevrijden, maar dat lukte met geen mogelijkheid. Zonder professioneel gereedschap bleek het onmogelijk om genoeg ruimte tussen de spijlen te krijgen. Daarop werd de brandweer ingeschakeld.

Brandweerlieden van kazerne Stadshart waren snel ter plaatse. Zij gebruikten een hydraulische spreider om de spijlen voorzichtig iets uit elkaar te duwen. Daardoor ontstond precies genoeg ruimte om het kind veilig te bevrijden.

Kind komt met schrik vrij

Na de bevrijding is het kind kort nagekeken door de brandweer. Daarbij bleek dat het vooral flink was geschrokken. Na een knuffel van de ouders en een kijkje bij de brandweerauto was de schrik weggeëbd en kon het kind weer verder spelen.