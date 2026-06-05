OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kind op fiets gewond na aanrijding Zoetermeer, traumahelikopter opgeroepen

Ongeluk

Vandaag, 18:17

Link gekopieerd

Een kind is vrijdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Zoetermeer. Het slachtoffer zat op dat moment op de fiets. Na het ongeval is het kind met spoed naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie tegen Hart van Nederland.

Het ongeval gebeurde aan de Zuidwijkstraat. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische hulp te verlenen. De straat werd volledig afgesloten voor het verkeer.

Het kind werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en een arts van het Mobiel Medisch Team (MMT). Daarna is het slachtoffer met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, meldt een correspondent ter plaatse. De MMT-arts reed volgens de correspondent mee in de ambulance.

Onderzoek

Over de aard van de verwondingen en de huidige toestand van het kind kan de politiewoordvoerder niets zeggen. Ook over de identiteit is niets bekendgemaakt. De afdeling Verkeer van de politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.