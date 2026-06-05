Kind op fiets gewond na aanrijding Zoetermeer, traumahelikopter opgeroepen

Een kind is vrijdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Zoetermeer. Het slachtoffer zat op dat moment op de fiets. Na het ongeval is het kind met spoed naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie tegen Hart van Nederland.

Het ongeval gebeurde aan de Zuidwijkstraat. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om medische hulp te verlenen. De straat werd volledig afgesloten voor het verkeer.

Het kind werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en een arts van het Mobiel Medisch Team (MMT). Daarna is het slachtoffer met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, meldt een correspondent ter plaatse. De MMT-arts reed volgens de correspondent mee in de ambulance.

Onderzoek

Over de aard van de verwondingen en de huidige toestand van het kind kan de politiewoordvoerder niets zeggen. Ook over de identiteit is niets bekendgemaakt. De afdeling Verkeer van de politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.