DHL-bezorger haalt nat pak: elektrisch wagentje eindigt in sloot

Een bezorgwagentje van DHL is vrijdagmiddag in een sloot gereden aan het Kangoeroepad in Zoetermeer. Volgens videocorrespondent Regio15 raakte de chauffeur afgeleid toen ze haar telefoon liet vallen.

Volgens ooggetuigen liet de bezorger tijdens het rijden zijn telefoon uit zijn handen glippen. Toen hij deze probeerde op te rapen, vergat hij de handrem aan te trekken. Daardoor begon het wagentje vanzelf te rollen, recht het water in.

De brandweer werd opgeroepen voor hulp, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Er raakte niemand gewond bij het incident.

Het lokale bergingsbedrijf Vreugdenhil kwam ter plaatse om het DHL-wagentje uit de sloot te takelen. Het voertuig is vervolgens afgesleept. Het is nog niet bekend of er schade is aan pakketten die in het wagentje lagen.